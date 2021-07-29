В Тюмени открылась уличная выставка к 435-летию города

В Тюмени состоялось открытие уличной выставки к 435-летию города. Об этом сообщает портал «Вслух.ру».

Экспозиция «Мы вовсе не тени безмолвные» расположилась на Текутьевском бульваре, в непосредственной близости от старинного одноименного кладбища, где похоронены известные тюменские купцы и меценаты. Она посвящена историям из жизни людей, внесших вклад в развитие города. На стендах размещены 34 планшета с их фотографиями.

Первыми гостями выставки стали глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Один из авторов проекта, историк и краевед Валерий Чупин, провел для них экскурсию.

Отмечается, что проект разработали сотрудники Централизованной городской библиотечной системы совместно с инициативной группой музея воспоминаний «Мы жили».

Ранее в июле сообщалось, что на болоте под Тюменью пройдет эко-музыкальный фестиваль «Топь». Отмечается, что на нем будет три сцены, где выступят диджеи разных направлений: от дабстепа до хардкора, вичхауса и Intelligent dance. Организаторы пригласили артистов из Тюмени, Екатеринбурга и Перми. Мероприятие организуют 7 августа.