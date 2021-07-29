В Тюмени назвали победителей всероссийского конкурса «Киноигра», в котором приняли участие 57 работ из более чем 40 регионов. Об этом сообщает «Тюменская линия».

В номинации «Лучшая индивидуальная разработка киноигры» лучшим стал Павел Пигалев с настольной киноигрой «Кнопка», в номинации «Лучшая групповая разработка киноигры» победили Татьяна Каменская, Ирина Фаркова, Светлана Шмырко, Елена Клешнина, Елена Попова, Елена Долгих и Ольга Холод с киновикториной «Славное море – священный Байкал».

Самому молодому участнику конкурса 10 лет, самому старшему — 55 лет. Им надо было выбрать фильм или мультфильм на образовательной платформе zeroplus.tv и на их основе придумать игру с воспитательным и образовательным функционалом. Самым популярным направлением оказались настольные игры.

Победители получат ценные призы, их работы будут опубликованы на сайте zeroplus.tv и станут базой для создания игровых практик, которые смогут использовать педагоги.