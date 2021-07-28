В мраморном карьере на Урале прошел международный фестиваль музыки и скульптуры

На Урале прошел международный фестиваль музыки и скульптуры, организованный с целью возрождения культурной памяти и повышения патриотического отношения к региону. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Уточняется, что мероприятие проводилось в мраморном карьере неподалеку от села Мраморское в Свердловской области. По словам организатора фестиваля Эльвиры Самохиной, у жителей есть потребность не только слушать музыку, но и знакомиться с различными ее жанрами в нестандартной обстановке.

Собеседница агентства уточнила, что этим проектом она хотела показать, что Урал — это не только промышленная площадка, но также место, которое дает огромные возможности для реализации культурных инициатив.

«Мы с вами видим вот этот действующий карьер глубиной 70 метров, который напоминает своим видом греческий амфитеатр. И мы подумали, почему бы его не использовать как концертную площадку», — пояснила она, добавив, что звук в этой локации расходится идеально.

Как сообщает издание, событием остались довольны как организаторы, так и посетители. Они отметили, что звучание музыки было действительно необычным и вызвало у них восторг.

Фестиваль проходит в селе Мраморское с 2018 года. В 2019-м в мероприятии приняли участие артисты из семи разных стран. В 2021 году к ним присоединились деятели искусства еще из трех государств, в том числе Лука Радоевич из Сербии и Кирилл Крохолев из Белоруссии.

Ранее в июле в Казани прошел этно-fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». Мероприятие проводится поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства культуры Республики Татарстан. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и дискуссии.