В Татарстане пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел

В Свияжске пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Об этом сообщается на сайте министерства культуры Татарстана.

Мероприятие состоится 7-8 августа. На него съедутся эксперты и энтузиасты народного судостроения и судоходства, а также специалисты в области традиционной культуры. Так, участниками станут представители различных волжских городов, а также населенных пунктов, расположенных на берегах Балтийского моря и Онежского озера.

Гости фестиваля смогут увидеть разнообразные маломерные суда самостоятельной постройки: от древнейшей лодки долблёнки до крейсерских парусных яхт. В частности, мастера расскажут о создании таких лодок, как «великовражка» и «косный струг». Также все желающие смогут принять участие в гонке на гребных лодках и состязании «бурлацких артелей» на Кубок Старой Волги.

Кроме того, на фестивале выступят фольклорные коллективы из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Перми и Казани. Также на площадке будут организованы мастер-классы для детей и взрослых и лекции, посвященные волжской кухне, морским путешествиям и истории судоходства.

Фестиваль «Народная лодка» впервые прошел в 2019 году. Его цель — сохранение и развитие традиций и быта населения прибрежных территорий.

