В Екатеринбурге покажут лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля

В Екатеринбурге стартует проект «Зальцбург — 100», посвященный столетию австрийского музыкального фестиваля. Об этом сообщает портал Global City.

В рамках проекта зрители смогут увидеть 11 выдающихся оперных спектаклей, представленных на фестивале в Зальцбурге за последние десятилетия. В частности, будут представлены записи опер «Саломея» Штрауса, «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все» Вольфганга Амадея Моцарта, «Аида», «Дон Карлос» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини.

Отмечается, что проект развернется в 40 российских городах от Калининграда до Владивостока.

Ранее сообщалось, что комедию «Маньячелло» режиссера Жаргала Бадмацыренова покажут по каналу ТНТ. Это первый бурятский ситком, который появится в эфире федерального телеканала.