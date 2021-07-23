Главными героями Нового года в Улан-Улэ станут персонажи бурятского мультфильма

В ледовом городке Улан-Удэ к Новому году поставят фигурки персонажей семейного бурятского мультфильма «Бадма и Чагдар» — они станут главными героями парка. Режиссер ленты Эрдэни Жалцано снял фильм для своей дочки в качестве подарка во время пандемии. Над сериями мультфильма работала вся семья. О планах администрации города сообщает «Московский комсомолец».

Помимо персонажей мультфильма на территории парка появятся композиции, посвященные Деду Морозу и Снегурочке, символам уходящего года и героям мультсериала «Маша и Медведь». Также планируется проложить световую динамическую дорожку от входа до центральной елки и создать проекцию на здании Росгеологии.

Мультфильм «Бадма и Чагдар» пользуется популярностью у пользователей сервиса YouTube из Монголии, Калмыкии, Европы, Австралии, Кореи и Японии. Его главные герои говорят на двух диалектах бурятского языка. Мультфильм рассказывает о приключении двух друзей, которые понимают друг друга без языкового барьера.

Ранее стало известно, что в Северо-Байкальском районе республики Бурятии показали два мультфильма на эвенкийском языке. Мероприятие прошло в рамках встречи малой народности, населяющей регион.