Меган Маркл спродюсирует мультфильм о «вдохновившейся женщинами» девочке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл спродюсирует многосерийный мультфильм о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Мультфильм выйдет на платформе Netflix

Актриса станет креативным и исполнительным продюсером проекта вместе с мужем британского певца Элтона Джона, кинорежиссером Дэвидом Фернишем. Для нее это первая работа в подобной роли.

По словам Ферниша, мультсериал объединит в себе фантазию и историю, притом что сюжет картины будет сосредоточен на приключениях 12-летней девочки, которая пытается «преодолеть ежедневные жизненные трудности».

«Меган, герцогиня Сассекс и я глубоко увлечены тем, чтобы донести вдохновляющие и позитивные истории выдающихся женщин со всего мира до глобальной аудитории всех возрастов», — заявил режиссер. Он также отметил, что работа над проектом уже ведется, и он счастлив наконец рассказать об этом.

Пока неизвестно, будет ли среди «влиятельных женщин» покойная принцесса Диана — мама мужа Меган Маркл принца Гарри. Известно, что сам Ферниш был ее хорошим другом.