Принц Гарри попытался изменить порядки в королевской семье

Принц Гарри пытался реформировать королевскую семью и исчерпал лимит доверия родственников. Об этом сообщает Daily Mirror.

Эксперт по королевской семье Камилла Томини (Camilla Tominey) уверена, что принц Гарри столкнулся с проблемами в отношениях с родственниками задолго до женитьбы на Меган Маркл. По ее словам, он всеми силами пытался изменить порядки, принятые в королевской семье.

В документальном фильме «Гарри и Уильям: что пошло не так» Томини рассказала, что принц неоднократно предлагал перестать следовать установленным правилам. «Ходят слухи, что даже до появления Меган Гарри спрашивал: "Почему я не могу так делать?"», — утверждает она. Знакомство с Маркл лишь усилило его тягу к переменам.

В свою очередь, королевский биограф леди Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские исчерпали лимит терпения королевы. «Гарри знает, что королева очень терпимый человек, и он с женой пользовался этой терпимостью в надежде, что им все сойдет с рук. Но, как мы видим, эти времена заканчиваются», — цитирует ее Daily Star.

Кэмпбелл также сказала, что потребуется очень много времени, прежде чем принц Уильям снова начнет доверять своему брату, а полностью доверие не вернется никогда.

Ранее сообщалось, что после открытия памятника принцессе Диане 1 июля принц Гарри быстро покинул Кенсингтонский дворец. Ожидавшегося «разговора по душам» между герцогами Сассексим и Кембриджским не случилось. По словам очевидцев, принц Гарри остался с братом всего на 20 минут, чтобы выпить шампанского «из вежливости», после чего покинул мероприятие.