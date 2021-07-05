Супруга принца Уильяма изолировалась во дворце из-за подозрения на COVID-19

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена самоизолироваться в Кенсингтонском дворце из-за подозрения на заражение COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

«На прошлой неделе герцогиня Кембриджская общалась с человеком, который позже получил положительный результат теста на COVID-19, — говорится в заявлении пресс-службы Кенсингтонского дворца. — Несмотря на отсутствие симптомов, Ее Королевское Высочество соблюдает все рекомендации правительства и самоизолируется дома».

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества Герцогиня в витрине Беременная Кейт Миддлтон подверглась нападкам букеровского лауреата

Миддлтон будет оставаться на самоизоляции в течение 10 дней, даже если получит отрицательный результат теста на COVID-19.

По данным таблоида, супруге принца Уильяма сообщили, что она общалась с человеком, зараженным коронавирусом, после посещения Уимблдонского теннисного турнира в пятницу, 1 июля.

Во время матча Миддлтон находилась в компании с бывшим британским теннисистом Тимом Хенманом (Tim Henman) и известным фитнес-тренером и телеведущим Джо Виксом (Joe Wicks).

Ранее сообщалось, что Миддлтон сделала прививку от коронавируса. Герцогине ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки.