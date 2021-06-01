Кейт Миддлтон захотела превратить принца Уильяма в Человека-паука

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон захотела превратить своего супруга, принца Уильяма, в Человека-паука. На эту идею ее вдохновил преподаватель боевых искусств Джейсон Бэрд (Jason Baird), стремившийся поддержать и развлечь детей и подростков во время пандемии коронавируса, пишет Metro.

Во время одной из таких акций Бэрда сфотографировали, зависшим в воздухе над палисадником, пока дети наблюдали за его акробатическими трюками. Этот снимок Миддлтон включила в 100 кадров, которые она выбрала для выставки и ее книги «Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году».

Герцогиня Кембриджская лично связалась с Бэрдом и поблагодарила его за присланную фотографию. Она отметила, что в ее подборке есть и другие «действительно эмоциональные и очень грустные изображения и истории».

Миддлтон также подчеркнула, что время пандемии костюмы Человека-паука стали особенно популярны. Герцогиня Кембриджская задумалась последовать этой тенденции и в Кенсингтонском дворце, где живут герцоги Кембриджские вместе со своими детьми. «Возможно, придется купить Уильяму костюм, чтобы проверить, «приживется» ли тренд... К сожалению, я не уверена, что ему выдадут «разрешение на полеты», которое уже есть у вас», — пошутила Миддлтон.

Ранее Кейт Миддлтон привилась от коронавируса. Ей ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки. Герцогиня поблагодарила всех, кто принимает участие в процессе внедрения вакцины.