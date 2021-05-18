Стало известно о травле Кейт Миддлтон в средней школе

Школьные годы герцогини Кембриджской были крайне несчастными из-за травли, которой она подвергалась в средней школе. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на автора книг о королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl).

Биограф рассказала, что Кейт Миддлтон перешла в школу-интернат для девочек Downe House в 13 лет, в то время как большинство учениц ходили в нее уже с 11 лет. По словам автора книги «Уильям и Гарри», будущая супруга принца Уильяма попала уже в сложившийся коллектив, который не принял новенькую ученицу.

Писательница добавила, что Кейт была стройнее и выше своих одноклассниц. Ее не взяли в местную команду по лакроссу (командной игре с мячом, — прим. «Ленты.ру»), что ударило по самолюбию девочки, а сверстницы дразнили будущую герцогиню Кембриджскую «долговязой».

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«Все хотели быть лучшими — самыми спортивными и красивыми. Думаю, Кейт была несчастной с самого начала», — подтвердила слова Николл Эмма Сейл (Emma Sayle), учившаяся вместе с Миддлтон. Кроме того, бывшая одноклассница герцогини рассказала, что постоянная борьба за лидерство сильно давила на девочек, многие из которых страдали от расстройств питания.

Отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон завязались в начале 2000-х годов. 29 апреля 2011 года молодые люди поженились, после чего Миддлтон был пожалован титул герцогини Кембриджской.

Ранее сообщалось, что дядя Кейт Миддлтон Гари Голдсмит назвал свою племянницу будущей королевой Великобритании. По его словам, герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет проводила успешную работу и теперь считается «самым большим активом» королевской семьи.