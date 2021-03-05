Меган Маркл заподозрила в распространении компромата о ней Кейт Миддлтон

Меган Маркл подозревала членов королевской семьи в распространении компромата о себе. Об этом сообщает The Times.

Источник издания перечислил несколько случаев, якобы произошедших в 2018 году накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. В частности, речь идет о слухах, что Гарри накричал на костюмершу королевы, а Меган довела до слез жену принца Уильяма Кейт Миддлтон. По утверждению придворных, Меган считала, что они попали в таблоиды с подачи самой Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза и его жены Камиллы.

Также Меган Маркл беспокоили многочисленные публикации об увольнениях ее сотрудников, из которых следовало, что с ней трудно работать. «Они (Гарри и Меган — прим. «Ленты.ру») считали, что люди в серых костюмах одержимы тем, чтобы испортить им жизнь», — заявил источник The Times, подразумевая сотрудников королевской семьи.

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В понедельник, 8 марта, телеканал CBS покажет интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Перед выходом интервью газета The Times опубликовала несколько негативных статей о Меган Маркл. В одной из них Маркл обвинили в том, что в 2018 году она носила сережки, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Это произошло вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в причастности к которому подозревают Мухаммеда.

В другой статье газета привела отрывки из электронного письма бывшего пресс-секретаря Гарри и Меган Джейсона Кнауфа. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что герцогиня Сассекская издевается над своими сотрудницами. После публикации Букингемский дворец заявил, что обвинения будут проверены. The Times утверждает, что придворные «выстраиваются в очередь», чтобы рассказать о своих обидах на Гарри и Меган.

Тем временем Daily Mail и другие британские таблоиды призывают отменить показ интервью из-за ухудшения здоровья 99-летнего супруга королевы принца Филиппа. 17 февраля он попал в больницу с инфекционным заболеванием, затем перенес операцию на сердце и по-прежнему остается в стационаре. Запись интервью прошла в начале февраля, а его показ был назначен на 8 марта еще до болезни Филиппа.

Меган Маркл опровергла обвинения в плохом обращении с сотрудниками. Она заявила, что Букингемский дворец использует The Times, чтобы «распространять лживый рассказ, основанный на недостоверной информации». По ее мнению, публикацию отрывков из старого письма приурочили к выходу интервью.

Слухи о поведении Гарри и Меган перед свадьбой упоминались в книге «Обретая свободу», описывавшей историю их брака. В частности, ее авторы коснулись историй о том, что Кейт Миддлтон якобы разрыдалась по вине Меган Маркл, когда ее дочь примеряла платье подружки невесты. В книге утверждалось, что примерка прошла нормально, хотя Кейт и Меган были немного напряжены, поскольку «с детьми никогда не бывает легко».