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Принц Гарри пообщался с братом из вежливости 20 минут и пропал

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Фото: Dominic Lipinski / Reuters

После открытия памятника своей матери, принц Гарри покинул Кенсингтонский дворец через 20 минут. Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидавшегося «разговора по душам» между герцогами Сассексим и Кембриджским не случилось. По словам очевидцев, принц Гарри остался с братом всего на 20 минут, чтобы выпить шампанского «из вежливости», после чего покинул мероприятие. Кроме того, сообщается, что когда принц Гарри прибыл на церемонию, его встречал не брат, а бывший сотрудник пресс-службы Кенсингтонского дворца Джеймс Холт (James Holt).

После открытия памятника принцессе Диане герцог Сассекский пропал из поля зрения журналистов, и они лишь догадываются, куда он отправился. Предположительно, он мог вернуться в коттедж Фрогмор, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II, которая сейчас находится в городе Виндзор на ежегодной выставке лошадей.

Кроме того, принц Гарри мог поехать сразу же в аэропорт Хитроу и вернуться в США, к жене и детям. Также журналисты издания предположили, что герцог Сассекский мог уехать на обед с бывшими одноклассниками и сослуживцами.

Издание Daily Star утверждает, что принц Гарри отправился обратно в США менее чем через сутки после открытия памятника матери. Герцога Сассекского заметили около пятого терминала аэропорта Хитроу в сопровождении двух охранников.

Принц Гарри и принц Уильям торжественно открыли памятник принцессе Диане в четверг, 1 июля, в саду Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз отказался идти на открытие памятника бывшей супруге. Неназванный друг принца заявил, что бывший супруг принцессы «находит это мероприятие слишком тяжелым», так как оно может воскресить в его памяти «счастливые, грустные и достойные сожаления» моменты их совместной жизни.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

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