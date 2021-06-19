Друг принцессы Дианы рассказал о ее последнем желании перед смертью

Близкий друг принцессы Дианы, журналист Ричард Кей (Richard Kay) раскрыл подробности о личном разговоре с ней перед ее гибелью, пишет The Mirror.

Кей стал последним человеком, с которым Диана общалась по телефону. Разговор друзей состоялся ночью, незадолго до автокатастрофы. Они обсуждали будущее: к тому времени прошел год с момента расставания Дианы с принцем Чарльзом, и она планировала заняться личной жизнью. «Мне казалось, что все было хорошо, но в то же время она была в отчаянии», — рассказал 60-летний журналист.

Однако сильнее всего Диана хотела увидеть своих сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Она часто повторяла, что скучает по детям и мечтает вернуться в Великобританию, чтобы обнять их. «Она отчаянно пыталась начать все сначала и сделать что-то другое, чтобы взглянуть на королевскую семью с другой стороны», — подчеркнул Кей.

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Ранее вокальный коуч принцессы Дианы рассказал о ее «триумфальном голосе». По его мнению, она превращалась из скромной и «страдающей молодой женщины» в «уверенного, влиятельного лидера гуманитарных миссий».

С 1981 года по 1996 год Диана являлась первой женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Свадьба пары состоялась 29 июля 1981 года, у нее родились двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Через пять лет совместной жизни начался кризис, в котором каждый из супругов обвинял другого, в результате чего пара расторгла брак в 1996 году. В 1997 году 31 августа Диана с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже. Оба мужчины погибли на месте, Диану доставили в больницу, но спасти не смогли.