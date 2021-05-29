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Вокальный коуч принцессы Дианы рассказал о ее «триумфальном голосе»

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Фото: Hannah Mckay / Reuters

Бывший тренер по ораторскому мастерству принцессы Дианы — Стюарт Пирс (Stewart Pearce), рассказал в книге «Диана: голос перемен» («Diana: The Voice of Change»), как она прошла путь от «голоса подчинения» к «голосу триумфа». Пирс, работавший с экс-премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и легендарным британским актером Марком Райлэнсом (первым художественным руководителем в Шекспировском театре «Глобус» в Лондоне — прим. «Ленты.Ру»), помогал принцессе Уэльской справиться со страхом публичных выступлений с 1995 года до ее смерти в 1997 году. По его словам, Диана знала о своем «слабом голосе», а публичные выступления «пугали» ее, рассказал Пирс в интервью журналу People.

На протяжении многих лет вокальный коуч наблюдал, как Диана превращалась из скромной и «страдающей молодой женщины» в «уверенного, влиятельного лидера гуманитарных миссий». По его словам, она знала, что ее голос был голосом подчинения, а не триумфа. И хотела изменить это, сохранив уязвимость и сострадание, которые покорили тысячи людей по всему миру.

Пирс вспомнил один случай, когда успехи принцессы в ораторском мастерстве были «подвергнуты испытанию». Это произошло в 1995 году, когда она получала премию United Cerebral Parsy Humanitarian of the Year Award в Нью-Йорке. Диана говорила о принцах Уильяме и Гарри, когда кто-то из толпы крикнул: «И где же они сегодня?»

«Они в школе, как и положено всем хорошим детям, и наслаждаются жизнью» — спокойно ответила Диана.

Коуч уверяет, что это «был момент настоящего триумфа, которого она так долго не могла достичь», после которого зал стоя устроил ей 10-минутную овацию. Пирс сделал опыт принцессы Дианы по достижению «триумфального голоса» основой своей стратегии обучения, чтобы помогать другим людям становиться смелее и увереннее, оставаясь эмпатичными и уязвимыми.

Диана, принцесса Уэльская (урожденная Диана Фрэнсис Спенсер) с 1981 года по 1996 год — первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Свадьба Дианы и принца Чарльза состоялась 29 июля 1981 года. В браке у пары родились двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Через пять лет совместной жизни начался кризис, в котором каждый из супругов обвинял другого. К началу 90-х брак окончательно распался, пара расторгла брак в 1996 году. В 1997 году 31 августа Диана с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже. Оба мужчины погибли на месте, Диану доставили в больницу, но спасти не смогли.

Ранее личный парикмахер и стилист принцессы Уэльской Дианы Сэм Макнайт (Sam McKnight) раскрыл секрет ее коротких волос. После предложенной принцессе оригинальной стрижки, парикмахер стал личным стилистом королевской семьи и проработал с ними с 1990 года до гибели Дианы в 1997 году.

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