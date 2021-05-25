Кейт Миддлтон вышла в свет в копии наряда свекрови из 90-х

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в копии наряда своей свекрови, принцессы Уэльской Дианы. Об этом сообщает Page Six.

Фотографы запечатлели 39-летнюю Кейт Миддлтон на одном из мероприятий в Эдинбурге, Шотландия, куда она отправилась вместе с супругом принцем Уильямом во время четырехдневного королевского тура.

Герцогиня была одета в удлиненный ярко-синий двубортный пиджак с позолоченными пуговицами испанского масс-маркетового бренда Zara стоимостью 90 долларов (6,7 тысячи рублей), а также в плиссированную юбку в тон британской марки Hope за 135 долларов (10 тысяч рублей).

Издание приводит фотографию матери принца Уильяма Дианы в аналогичном костюме. Отмечается, что снимок был сделан в 1992 году в Ноттингеме, Англия.

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Журналисты обратили внимание, что в то время как принцесса Уэльская дополнила свой наряд синими туфлями на каблуках, Кейт Миддлтон отдала предпочтение бежевым замшевым лодочкам. Последняя также выбрала сумку-клатч бренда Métier из того же материала стоимостью 1380 долларов (103 тысячи рублей).

В апреле герцогиня Кембриджская появилась на похоронах супруга королевы Великобритании принца Филиппа в образе, также вдохновленном нарядом матери ее мужа. Миддлтон запечатлели в платье лондонского бренда Roland Mouret и черном длинном пальто Catherine Walker — любимой марки принцессы Дианы. Помимо этого она надела крупные серьги и жемчужное колье, в котором в 1970-х годах выходила в свет принцесса Диана.