Кейт Миддлтон вышла в эфир в старом костюме и украшении почти за миллион рублей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в эфир нового видеообращения к британцам в старом костюме и дорогостоящем украшении. Об этом пишет Daily Mail.

В понедельник, 24 мая, Кейт Миддлтон присоединилась к четырехдневному королевскому туру в Шотландию своего супруга принца Уильяма и объявила о завершении благотворительной кампании Nursing Now, направленной на повышение значимости работы медицинских сестер.

На опубликованных кадрах герцогиня одета в белый костюм модного дома Alexander McQueen, состоящий из блейзера с баской и длинной юбки. По информации издания, в этом наряде ее запечатлели в 2017 году во время поездки в Варшаву.

Кроме того, журналисты обратили внимание на ожерелье Миддлтон. Сообщается, что оно изготовлено ювелирной компанией Asprey, и его стоимость составляет более девяти тысяч фунтов стерлингов (почти миллион рублей).

Ранее в мае внимание СМИ привлек еще один дорогой наряд герцогини Кембриджской. Вместе с мужем Кейт Миддлтон посетила выставку карикатур Рафаэля, представленную в Лондонском музее и посвященную 500-летию со дня смерти художника. Папарацци сняли ее в красном платье в черную клетку бренда Alessandra Rich стоимостью 1565 фунтов стерлингов (162,7 тысячи рублей) и замшевых туфлях Jennifer Chamandi за 550 фунтов стерлингов (57,2 тысячи рублей).