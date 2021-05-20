Наряд Кейт Миддлтон за сотни тысяч рублей привлек внимание журналистов

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей и привлекла внимание журналистов. Ее фотографии публикует Daily Mail.

39-летняя Миддлтон посетила выставку карикатур Рафаэля, представленную в Лондонском музее и посвященную 500-летию со дня смерти художника. Папарацци запечатлели герцогиню в красном платье в черную клетку с длинными рукавами длины миди бренда Alessandra Rich стоимостью 1565 фунтов стерлингов (162,7 тысячи рублей). Образ Миддлтон дополнили замшевые туфли на каблуке с острым носом марки Jennifer Chamandi за 550 фунтов стерлингов (57,2 тысячи рублей), черный клатч, золотое ожерелье, кольцо и серьги бренда & Other Stories стоимостью 17 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).

Кейт Миддлтон Фото: Jonathan Buckmaster / WPA Pool / Shutterstock / REX

Пользователи сети оценили внешний вид герцогини в комментариях под материалом. «Прелесть, как всегда!», «Кейт неотразима», «Шикарное платье! Тебе очень идет!», «Красива и элегантна, как и всегда. Эталон классической женственности», «Самая красивая», — писали они.

Другие раскритиковали наряд Миддлтон. «Ужасное платье. Она выгляди как жук-палочник», «Ты в своем уме? Зачем ты потратила такие большие деньги на это чудовищное платье?», «Жирная», «Мерзкая тетка», «Я тебя ненавижу», — высказывались юзеры.

Ранее в мае Кейт Миддлтон заметили в блузке 10-летней давности. Во время телефонного разговора с финалистами ее собственного фотопроекта Hold Still, посвященного жизни британцев во время первого локдауна, который вводился в стране из-за вспышки коронавируса, герцогиня надела кремовую рубашку с объемными рукавами и фактурным орнаментом на груди. Известно, что в 2010 году в этой же блузке она принимала участие в фотосессии вместе принцем Уильямом, который на тот момент был ее женихом.