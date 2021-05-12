Кейт Миддлтон заметили в блузке 10-летней давности

Жену принца Уильяма Кейт Миддлтон запечатлели в старой блузке во время телефонного разговора с финалистами ее собственного фотопроекта Hold Still, посвященного жизни британцев во время первого локдауна, который вводился в стране из-за вспышки коронавируса. Видеозапись опубликована на YouTube-канале герцогов Кембриджских.

Для эфира 39-летняя Миддлтон надела кремовую рубашку с объемными рукавами и фактурным орнаментом на груди. По информации издания Page Six, производителем вещи является британская марка Whistles, ее стоимость не уточняется. В настоящий момент описанная блузка отсутствует в ассортименте магазина, однако на его официальном сайте аналогичная версия Kate доступна по цене 179 долларов (13 тысяч рублей).

Известно, что в 2010 году в этой же блузке герцогиня принимала участие в фотосессии вместе принцем Уильямом, который на тот момент был ее женихом. Съемка была посвящена их помолвке.

В апреле герцогиня Кембриджская появилась на публике в обуви, в которой ранее уже выходила в свет. Речь идет о коричневых сапогах 17-летней давности бренда Penelope Chilvers. Отмечается, что их стоимость составляет 475 фунтов стерлингов (49 тысяч рублей).