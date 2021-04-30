Принца Уильяма заподозрили в покупке подарка жене почти за миллион рублей

Мужа Кейт Миддлтон, герцога Кембриджского Уильяма, заподозрили в покупке украшения почти за миллион рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Миддлтон приняла участие в фотосессии вместе с супругом принцем Уильямом в честь десятой годовщины их свадьбы. На кадрах она запечатлена с распущенными волнистыми волосами в голубом платье с цветочным принтом марки Ghost High Street.

Ее образ дополнили драгоценное кольцо и бриллиантовая подвеска в форме «английской маргаритки» бренда Asprey. Известно, что стоимость украшения из белого 18-каратного золота составляет 8840 фунтов стерлингов (921 тысячу рублей). Предполагается, что ожерелье — подарок принца Уильяма, приуроченный к юбилею.

Согласно информации издания, в прошлом году герцогиня Кембриджская была замечена в серьгах такой же формы во время тура по Ирландии.

Ранее в апреле Кейт Миддлтон заметили в серьгах Елизаветы II 44-летней давности. Герцогиня появилась на публике вместе с супругом в пальто модного дома Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами и дополнила свой образ серебряными серьгами, которые украшены жемчугом и бриллиантами. Известно, что упомянутым ювелирным изделием владеет бабушка принца Уильяма королева Елизавета II. Впервые царствующий монарх надела серьги в 1977 году на празднование собственного 50-летия.