Кейт Миддлтон вышла в свет в обуви 17-летней давности

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в обуви, в которой ранее уже выходила в свет. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

Речь идет о коричневых сапогах 17-летней давности бренда Penelope Chilvers. Отмечается, что их стоимость составляет 475 фунтов стерлингов (49 тысяч рублей). Так, 39-летняя Миддлтон вместе с мужем отправились на ферму рядом с графством Дарем. Жена принца Уильяма надела бежевый свитер с этническим принтом, куртку цвета хаки, темно-синие джинсы скинни, а также упомянутые сапоги.

Фото: Stephen Lock / Shutterstock / REX Kate Middleton at Game Fair, Blenheim Palace, Oxfordshire, Britain - Aug 2004 Kate Middleton Aug 2004 1 /2

Согласно материалу, впервые герцогиня была замечена в этой обуви во дворце Бленхейм в 2004 году, а год спустя она надела их на фестиваль троеборья в графстве Глостершир. В 2016 году Миддлтон запечатлели в коричневых сапогах, когда они вместе с супругом отправились в трехчасовой поход по Бутану. Кроме того, папарацци засняли Кэтрин в описанной обуви в ноябре прошлого года во время визита начальной школы Робин Гуд (Robin Hood Primary School) в Лондоне.

В марте Кейт Миддлтон вышла в свет в старом пальто. Ее запечатлели в светло-коричневом пальто из кашемира и шерсти бренда Massimo Dutti, когда они вместе с мужем отправились на встречу с сотрудниками скорой помощи в Лондоне. Отмечается, что впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе, в январе 2020 года.