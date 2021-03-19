Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом пальто

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в наряде, в котором ранее уже выходила в свет. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

39-летняя Миддлтон вместе с мужем отправились на встречу с сотрудниками скорой помощи в Лондоне. Герцогиню запечатлели в светло-коричневом пальто из кашемира и шерсти бренда Massimo Dutti. Отмечается, что его стоимость составляет 349 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей). На герцогине также была водолазка в тон верхней одежде и защитная маска. Свой образ она дополнила коричневыми сумкой и туфлями на невысоком каблуке.

Отмечается, что впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе, во время общенационального королевского тура в январе 2020 года.

Ранее в марте Кейт Миддлтон надела старый пиджак на конференцию и была обругана в сети. Так, на кадрах 39-летняя Миддлтон одета в белую рубашку и шерстяной пиджак цвета хаки бренда Smythe стоимостью 530 фунтов стерлингов (почти 55 тысяч рублей). Ее образ дополнили небольшие серьги-кольца.