Кейт Миддлтон вновь надела старый пиджак на конференцию и была обругана в сети

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась в эфире онлайн-конференции в старой одежде и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

Так, на кадрах 39-летняя Миддлтон одета в белую рубашку и шерстяной пиджак цвета хаки бренда Smythe стоимостью 530 фунтов стерлингов (почти 55 тысяч рублей). Ее образ дополнили небольшие серьги-кольца.

Согласно информации издания, первый раз жена принца Уильяма появилась в упомянутом пиджаке во время тура по Канаде в 2016 году. Тогда ее наряд был дополнен джинсами такого же цвета, шарфом с этническим орнаментом и коричневыми сапогами в ковбойском стиле. Кроме того, она надела этот же блейзер во время поездки на Кипр в декабре 2018 года: там герцогиня посетила базу военнослужащих.

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Пользователи сети обругали внешний вид Миддлтон. «Я бы не назвала ее экономной только по той причине, что она надела одну вещь трижды. Для обычных людей это норма», «Никакого смысла в ее одежде. Ей следовало посоветоваться с Меган, которая выглядит стильно», «Бережливость? Вы с ума сошли? 530 фунтов стерлингов за куртку — это не бережливость, а позор», «Почему члены королевской семьи и жители Великобритании так дешево и ужасно одеты?», «Она скучная», — писали они.

Это не первый раз, когда герцогиня Кембриджская попадает на камеру в старом наряде. В декабре 2020 года папарацци запечатлели жену принца Уильяма в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета вовремя двухдневного королевского тура в Кардифф, Уэльс.