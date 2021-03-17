Раскрыта причина нежелания Кейт Миддлтон выглядеть стильно

Жена британского принца Уильяма сдержана в выборе модной одежды, поскольку «не желает, чтобы общество обсуждало исключительно ее внешний вид». Об этом изданию nine.au.com сообщила лондонская журналистка и автор книги «Герцогиня Кембриджская» (The Duchess of Cambridge) Бетан Хольт (Bethan Holt).

По мнению писательницы, 39-летняя Кейт Миддлтон старается «не утонуть» в моде, как это сделала мать ее супруга принцесса Диана. «Диана очень быстро стала иконой стиля, и все сходили с ума от ее манеры одеваться», — напомнила Хольт и отметила, что одежда для Миддлтон не является приоритетом.

Однако, автор книги подчеркнула, что герцогиня часто общается с публикой с помощью скрытых в нарядах знаков, как это делала принцесса Уэльская. Кроме того, в особых случаях она выбирает одежду, похожую на образы своей свекрови. Например, после родов она представила народу своего старшего сына Джорджа в голубом платье в горошек, напоминающим наряд Дианы на мероприятии в честь рождения принца Уильяма.

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Аналогичное поведение Миддлтон журналистка заметила и после рождения ее младшего сына Гарри. В тот день герцогиня Кембриджская предстала перед публикой в красном платье с белым воротником — в похожем образе принцесса Дианы впервые вышла с принцем Гарри на руках.

«Она хочет показать, что исполняет не только роль герцогини, но матери», — заключила Хольт.

В марте в наряде Кейт Миддлтон увидели тайный знак для оскорбленной Меган Маркл. После откровенного интервью последней герцогиня Кембриджская появилась в эфире онлайн-конференции в серьгах Missoma. В описании аксессуара на сайте фирмы говорится, что он «излучает любовь, сострадание и передает хорошее настроение».