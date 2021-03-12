Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой одежде и порадовала фанатов

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в дешевой одежде и порадовала поклонников. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, жена принца Уильяма впервые появилась на публике после снятия ограничений в Великобритании, которые вводили в связи с пандемией коронавируса. Известно, что Миддлтон вместе с мужем и тремя детьми посетила школу в Лондоне, чтобы провести встречу по вопросам психического здоровья детей.

В качестве наряда герцогиня выбрала джемпер британского бренда Boden, стоимость которого составила 65 фунтов (6689 рублей). На ней также были розовое пальто марки Max and Co за 389 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей) и черные брюки Jigsaw за 130 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). Свой образ Миддлтон дополнила клатчем, маской с цветочным принтом и туфлями на каблуках.

Как сообщает издание, герцогиня не раз привлекала внимание к вещам бюджетной марки, надевая их на онлайн-встречи на карантине. Так, например, в мае она надела голубое платье за 120 фунтов стерлингов (12350 рублей), а в августе папарацци сфотографировали ее в платье зеленого цвета стоимостью 112 фунтов стерлингов (11526 рублей).

Читатели издания оценили внешний вид супруги принца Уильяма и поблагодарили ее за поддержку бюджетного бренда во время пандемии коронавируса. «Выглядит превосходно, как и всегда», «Мне нравится ее наряд, он действительно бюджетный!», «Кейт идет розовый», «Кейт выглядит шикарно как в дорогих, так и в дешевых нарядах», — комментировали пользователи.

Ранее в марте в наряде Кейт Миддлтон увидели тайный знак для оскорбленной Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская появилась в эфире онлайн-конференции в серьгах Missoma. Отмечается, что в описании аксессуара на сайте говорится, что он «излучает любовь, сострадание и передает хорошее настроение».