В наряде Кейт Миддлтон увидели тайный знак для оскорбленной Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кэтрин подала тайный знак оскорбленной герцогине Сассекской Меган с помощью детали своего наряда, пишет Daily Mail.

Уточняется, что Кейт Миддлтон появилась в эфире онлайн-конференции в серьгах любимого бренда жены принца Гарри Missoma стоимостью 85 фунтов стерлингов (8735 рублей). На ней также была розовая блузка с бантом марки Boden за 80 фунтов стерлингов (8222 рубля).

Отмечается, что в описании аксессуара на сайте ювелирного магазина Missoma говорится, что он «излучает любовь, сострадание и передает хорошее настроение». Позолоченные серьги украшены крупными розовыми кристаллами.

По мнению журналистов, таким образом Миддлтон ответила на слова Маркл из интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором последняя рассказала о том, что супруга принца Уильяма однажды накричала на нее, не совладав с эмоциями. При этом герцогиня Сассекская подчеркнула, что после инцидента Миддлтон извинилась и прислала ей цветы и она не держит на нее зла.

В феврале в украшении Меган Маркл увидели намек на пол ее будущего ребенка. Она появилась на видео с кольцом с крупным розовым сапфиром и бриллиантами марки Ecksand. Поклонники супружеской пары принялись обсуждать тайное значение украшения.