Меган Маркл дала интервью в наряде за миллионы рублей и вызвала критику в сети

Жена принца Гарри Меган Маркл дала интервью американской телеведущей Опре Уинфри в наряде за несколько миллионов рублей и вызвала критику в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.
Во время беседы 39-летняя герцогиня Сассекская была одета в черное платье с поясом на талии итальянского бренда Armani. Его стоимость составляет 3300 фунтов стерлингов (339 тысяч рублей). Свой наряд она дополнила темными туфлями на каблуке с острым носом, бриллиантовым браслетом принцессы Дианы за 17 700 фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) и колье за 1400 фунтов стерлингов (144 тысячи рублей).
Пользователи сети раскритиковали внешний вид Маркл. «Она всегда пытается обратить на себя как можно больше внимания», «Платье? как у ведьмы», «Она выглядит как сатанистка», «Она отвратительная, одни деньги на уме», «На ней такие дорогие вещи, а она все равно выглядит как дешевка», — высказывались они.
Ранее Меган Маркл вышла в эфир в платье за две тысячи рублей и удивила фанатов. Принц Гарри вместе с телеведущим Джеймсом Корденом позвонили 39-летней беременной герцогине в эфире шоу The Late Late Show. На кадрах было видно, что на ней платье голубого цвета. Когда видео распространилось в сети, представитель бренда Velvet Torch из Лос-Анджелеса заявил, что знаменитость вышла в эфир в платье его марки со сборками с пышными рукавами, стоимость которого составляет 30 долларов (2220 рублей).