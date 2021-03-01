Меган Маркл вышла в эфир в платье за две тысячи рублей и удивила фанатов

Cупруга принца Гарри Меган Маркл появилась во время видеозвонка по Facetime с телеведущим Джеймсом Корденом в дешевом платье и удивила фанатов. Соответствующий материал публикует Metro.

Принц Гарри вместе с Корденом позвонили 39-летней беременной герцогине в эфире шоу The Late Late Show. На кадрах было видно, что на ней платье голубого цвета.

Когда видео распространилось в сети, представитель бренда Velvet Torch из Лос-Анджелеса заявил, что знаменитость вышла в эфир в платье его марки со сборками с пышными рукавами, стоимость которого составляет 30 долларов (2220 рублей). Более того, в Instagram-аккаунте Velvet Torch появился коллаж, на котором соединены скриншоты описанного наряда и кадры с Маркл. «Итак, это произошло сегодня!» — гласит подпись под постом.

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Согласно информации издания, когда поклонники герцогини узнали бренд платья, они быстро раскупили его. «Мне нужен этот наряд, потому что он был на Меган», «Я думала, что платье стоит не менее 300 долларов», «Это потрясающе! Платье раскупили, но я все еще хочу его заказать», — писали пользователи в соцсетях.

Известно, что на сайте марки можно сделать предзаказ этого товара.

Ранее в феврале внешний вид и наряд беременной Меган Маркл привлекли внимание журналистов. 39-летняя Маркл появилась на видеообращении с распущенными волосами в платье длины мини голубого цвета с принтом в виде лимонов на ветках. Стоимость вещи люксового бренда Oscar de la Renta составляет 281 тысячу рублей.