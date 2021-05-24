Кейт Миддлтон надела дешевое украшение популярного бренда и удивила журналистов

Герцогиня Кембриджская Кэтрин удивила журналистов появлением в дешевом украшении популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Супруга принца Уильяма посетила выставку карикатур Рафаэля, представленную в Лондонском музее и посвященную 500-летию со дня смерти художника. Фотографы запечатлели ее в красном платье в черную клетку марки Alessandra Rich и замшевых туфлях на каблуке с острым носом Jennifer Chamandi.

В качестве украшений 39-летняя Миддлтон выбрала золотистые серьги-кольца из ассортимента Asos, выполненные в виде переплетенной цепи. Отмечается, что цена аксессуара составляет 10 фунтов стерлингов (1042 рубля), на данный момент он распродан.

Помимо этого, герцогиня надела другие бюджетные украшения, а именно, золотое ожерелье и кольцо бренда & Other Stories стоимостью 17 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). Ее образ также дополнили черный клатч и медицинская маска того же цвета.

Ранее в мае Кейт Миддлтон заметили в блузке 10-летней давности. Во время телефонного разговора с финалистами ее собственного фотопроекта Hold Still, посвященного жизни британцев во время карантина, она надела кремовую рубашку с объемными рукавами. В 2010 году в этой же блузке герцогиня принимала участие в съемке вместе с принцем Уильямом, который на тот момент был ее женихом.