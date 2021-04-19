В наряде Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа увидели подражание свекрови

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на похоронах супруга королевы Великобритании принца Филиппа в образе, вдохновленном нарядом матери ее мужа принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 38-летнюю Миддлтон в шляпе, платье лондонского бренда Roland Mouret и черном длинном пальто Catherine Walker — любимой марки принцессы Дианы. На герцогине классические туфли-лодочки и защитная маска L.K.Bennett. В тон наряда выбраны перчатки и клатч Philip Treacy.

Помимо этого, журналисты обратили внимание на украшения супруги принца Уильяма: она надела крупные серьги и жемчужное колье, в котором в 1970-х годах принцесса Диана выходила в свет. Упомянутое изделие принадлежит королеве Елизавете II. Согласно материалу, члены королевской семьи имеют право заимствовать аксессуары из коллекции царствующего монарха.

По мнению экспертов, своим нарядом герцогиня выразила сочувствие братьям Уильяму и Гарри, скорбящим из-за кончины герцога Эдинбургского. «Она могла бы выбрать пальто своего любимого бренда Alexander McQueen, но это бы было слишком модно», — заключили журналисты.

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9 апреля принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

17 апреля принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители, король Георг VI и королева Елизавета, и младшая сестра Маргарет.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.

В ноябре в наряде Кейт Миддлтон вновь увидели подражание свекрови, принцессы Дианы. Речь идет об образе герцогини, который состоит из белого лонгслива и красного пиджака с объемными пуговицами. Мать ее супруга запечатлели в схожих вещах в 1983 году во время ее тура в Канаду.