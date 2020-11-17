Кейт Миддлтон вновь скопировала наряд матери мужа

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в образе, вдохновленном нарядом матери британского принца Уильяма принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует газета Express.

38-летняя Кейт Миддлтон снялась в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still. В качестве наряда она выбрала белый лонгслив и красный пиджак с объемными пуговицами. Образ супруги принца Уильяма дополнила золотая цепочка.

Журналисты обратили внимание на сходство одежды герцогини с образами покойной принцессы Дианы. Отмечается, что мать принцев Уильяма и Гарри несколько раз выходила в свет в пиджаке похожего кроя и цвета. Так, например, в 1983 году во время тура в Канаду она дополнила его блузкой в горох и черной шляпой.

По информации издания, через год принцесса Диана впервые представила общественности младшего сына Гарри, нарядившись в красный жакет. Помимо этого, в 1991 году она попала в объектив папарацци в блейзере того же цвета и белой юбке в красную полоску.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон скопировала наряд принцессы Дианы. Ее засняли в длинном красном пальто марки Alexander McQueen, белой футболке и черных туфлях на каблуках Gianvito Rossi. Принцессу Диану запечатлели в похожем образе в Бирмингеме в 1984 году.