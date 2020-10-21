Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в образе, вдохновленном нарядом матери британского принца Уильяма принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Page Six.

Так, 38-летняя Кейт Миддлтон попала в объектив папарацци в Лондоне, когда посетила с мужем мероприятие в честь запуска фотопроекта Hold Still. Она была одета в длинное красное пальто бренда Alexander McQueen, белую футболку, а также дополнила свой образ черными туфлями на каблуках марки Gianvito Rossi стоимостью 695 долларов (53 500 рублей) и небольшой сумкой такого же цвета.

Редакторы издания отметили, что Кэтрин повторила наряд принцессы Дианы, в котором она появилась в Бирмингеме в 1984 году. Диану сфотографировали в похожем красном пальто бренда Catherine Walker с черным воротником, капроновых колготках и туфлях на невысоком каблуке. Ее образ был дополнен элегантной красной шляпкой и небольшим клатчем.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон уличили в копировании нарядов Меган Маркл. Так, жена принца Уильяма снялась в ролике, посвященном открытию Музея естественной истории в Лондоне, в черном смокинге бренда Alexander McQueen и блузке такого же цвета. Поклонники королевской семьи обратили внимание на сходство образа Миддлтон с нарядом Маркл, в котором она посетила светское мероприятие в 2018 году.