Кейт Миддлтон вновь уличили в копировании нарядов Меган Маркл

Герцогиню Кембриджскую Кэтрин вновь уличили в подражании Меган Маркл из-за выбранного ею наряда. На пост, размещенный в фан-аккаунте королевской семьи в Instagram обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, жена принца Уильяма снялась в ролике, посвященном открытию Музея естественной истории в Лондоне, в черном смокинге бренда Alexander McQueen стоимостью 1240 фунтов стерлингов (125 тысяч рублей) и блузке такого же цвета.

Поклонники королевской семьи обратили внимание на сходство образа Миддлтон с нарядом Маркл, в котором она посетила церемонию награждения Well Child Awards в 2018 году. Супруга принца Гарри была одета в черный брючный костюм марки Altuzarra и шелковый топ бренда Deitas. Ее образ дополнил клатч люксового бренда Stella McCartney.

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«Стиль Кейт точно изменился и стал напоминать наряды Меган!», «Она точно вдохновлялась образами Маркл», «Не могу не согласиться с автором, наряды Кейт и Меган очень похожи», «Кейт как всегда копирует образы членов королевской семьи: сначала королева, потом принцесса Диана, а сейчас и Меган! Никакой оригинальности», — писали пользователи в комментариях под опубликованным снимком.

Ранее в феврале 2019 года эксперты вновь посчитали, что Кейт Миддлтон следовала стилю своей невестки Меган Маркл во время выбора наряда. Они заметили схожесть образов членов королевской семьи: герцогиня Кэмбриджская вышла в свет в длинном белом платье модного дома Alexander McQueen, а жена принца Гарри — в платье в пол бренда Theia Couture того же цвета.