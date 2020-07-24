Личное письмо принцессы Дианы выставили на аукцион за 55 тысяч рублей

Письмо матери британского принца Уильяма, принцессы Дианы, написанное 27 июня 1991 года, выставили на аукцион за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, записка адресована другу принцессы Дадли Поплаку: в нем она поблагодарила его за подарок. Диана написала письмо за четыре дня до своего 30-летия. «Любопытно, что принесет следующее десятилетие. За последние десять лет я многому научилась интересным образом! Большое спасибо, Дадли, за мои фотографии и мою любовь», — высказалась она в записке.

Отмечается, что 1 июля 1991 года Диане исполнилось 30 лет. Через год она рассталась с принцем Чарльзом, однако официально бывшие супруги развелись только в 1996 году. Спустя еще год принцесса погибла в возрасте 36 лет.

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Названное письмо было написано на бумаге с печатью логотипа Кенсингтонского дворца. Его решил продать ушедший на пенсию коллекционер автографов и рукописей. Кроме того, подчеркивается, что у него имеется вторая записка, написанная матерью Дианы Фрэнсис Шанд Кайдд (Frances Ruth Shand Kydd). Письма стоимостью около 600 фунтов стерлингов (почти 55 тысяч рублей) будут выставлены на торги 30 июля.

В июле принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва, соотнес лицо Дианы Спенсер с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 89,05 процента близки к совершенству.