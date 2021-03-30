Во внешнем виде Кейт Миддлтон вновь рассмотрели подражание свекрови

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в образе, вдохновленном нарядом матери ее мужа принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

38-летняя Кейт Миддлтон поделилась фотографией, в описании к которой объявила о запуске собственной книги с фотографиями. На размещенном кадре жена принца Уильяма позирует с камерой в руках в красном свитере и белой блузке бренда Sezane, воротник которой украшен оборками.

Отмечается, что на данный момент блузка распродана на сайте марки. Вещь также представлена в ассортименте ретейлера в черном цвете. Ее стоимость составляет 60 долларов (4569 рублей).

Журналисты издания рассмотрели во внешнем виде Миддлтон подражание покойной свекрови. Отмечается, что мать принцев Уильяма и Гарри вышла в свет в похожей рубашке в 1981 году. Поверх нее она надела красный пиджак с принтом в белый горох. Тогда свой образ принцесса Диана дополнила клатчем черного цвета модного дома Fendi.

В ноябре прошлого года Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы. Речь идет об образе герцогини, который состоит из белого лонгслива и красного пиджака с объемными пуговицами. Мать ее супруга запечатлели в схожих вещах в 1983 году во время ее тура в Канаду.