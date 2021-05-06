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Принц Уильям захотел модернизировать монархию

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Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Rui Vieira / Pool / Reuters

Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям уже раздумывает над тем, как он хочет модернизировать систему в стране. Об этом знакомый с ситуацией источник рассказал US Weekly.

По его информации, 39-летний принц «уже думал о будущем монархии и изменениях, которые он внесет», даже несмотря на то, что официально является вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Отмечается, что хотя Уильям уважает протокол и традиции, он видит своей миссией установление более близкой связи с народом.

«Он и [его жена] Кейт успешно создали здоровый баланс между открытостью и завесой тайны, которая окружает королевскую семью. (...) Он принимает тот факт, что быть в центре внимания — часть работы, и его это устраивает», — поделился собеседник издания.

Источник добавил, что принц серьезно относится к будущей роли короля и считает большой честью и привилегией занять такую должность. «Монархия и его семья всегда будут для него на первом месте», — считает он. Собеседник добавил, что за годы Уильям «более чем доказал, что достоин» престола, а его супруга Кейт и далее будет прекрасной опорой.

Ранее эксперты усомнились, что у принца Чарльза есть шансы стать королем.

Принц Чарльз — старший сын королевы Елизаветы II, который должен унаследовать британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.

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