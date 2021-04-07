Раскрыт секрет коротких волос принцессы Дианы

Личный парикмахер и стилист принцессы Уэльской Дианы Сэм Макнайт (Sam McKnight) раскрыл секрет ее коротких волос. Об этом сообщает Independent.

Согласно материалу, мужчина познакомился с матерью британских принцев Уильяма и Гарри на съемках. Тогда Диана спросила у него, что бы он сделал с ее волосами, если бы она позволила ему подстричь ее так, как ему этого хотелось. Парикмахер ответил ей, что «полностью бы их отрезал». «Принцесса немного испугалась и затем ответила: "Ну так почему бы тебе не сделать это прямо сейчас?"» — поделился он.

По словам парикмахера, в начале 90-х мода начала кардинально меняться. «Я стилизовал множество съемок и шоу, и в то время началась популяризация коротких стрижек среди моделей. Мы переходили от объемных причесок из 80-х к резкому, более андрогинному деловому шику 90-х», — подчеркнул Макнайт.

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Отмечается, что после стрижки матери принцев Гарри и Уильяма парикмахер стал личным стилистом королевской семьи и проработал с ними с 1990 года до смерти принцессы в 1997 году.

Ранее в марте прическа принцессы Дианы из 1980-х стала трендом в 2021 году. С упомянутой стрижкой появлялись на публике актрисы Эмма Коррин и Кристен Стюарт, которые сыграли роль принцессы в сериале «Корона» и еще не вышедшем фильме «Спенсер». Отмечается, что они не сменили прическу и после окончания съемок.