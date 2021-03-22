Прическа принцессы Дианы из 1980-х стала трендом в 2021 году

Объемная прическа принцессы Дианы вновь стала модной в 2021 году благодаря знаменитостям. На фотографии в их соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о короткой многослойной стрижке-боб, которую носила мать британских принцев Уильяма и Гарри в 1980-х годах. «Принцесса Диана — во многом законодатель моды XXI века», — прокомментировал основатель нью-йоркского салона красоты SALON64 Рики Уолтерс (Ricky Walters).

С упомянутой стрижкой появлялись на публике актрисы Эмма Коррин и Кристен Стюарт, которые сыграли роль принцессы в сериале «Корона» и еще не вышедшем фильме «Спенсер». Отмечается, что они не сменили прическу и после окончания съемок.

Кроме того, различные вариации стрижек, вдохновленных стилем принцессы Дианы, показали на своих страницах в соцсетях супермодели Кайя Гербер и Хейли Болдуин, а также актриса Эмма Маккей.

Кайя Гербер Фото: @kaiagerber 1 /2

По словам Уолтерса, некоторые звезды модифицируют винтажный боб, чтобы придать ему более современный вид. «В наши дни женщины предпочитают небрежные и удобные в носке стрижки, — объяснил парикмахер. — У моих клиенток нет времени на ежедневные походы в салон, где им сделают укладку».

В октябре прошлого года Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы. Герцогиня Кембриджская вышла в свет в длинном красном пальто бренда Alexander McQueen, белой футболке и черных туфлях на каблуках Gianvito Rossi. Принцесса Диана посетила Бирмингем в 1984 году в похожем образе.