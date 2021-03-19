Личные письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей

Личные письма матери британских принцев Уильяма и Гарри принцессы Дианы продали на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990 по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Отмечается, что корреспонденция Дианы была обнаружена в тайнике, в комоде фермерского дома.

Точная стоимость лота не сообщается, однако известно, что письма оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей). Имена покупателей также не раскрываются.

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Как сообщает Daily Mail, записки адресованы другу семьи высшему шерифу Вестминстера лорду Роджеру Брамблу (Roger Bramble). Так, в одном из них, датированном 1993 годом, принцесса жаловалась приятелю на «ужасную неделю», которую она пережила после публикации журналистом Эндрю Мортоном биографии, раскрывающей подробности ее попытки самоубийства.

В то же время в другом письме, где Диана отменяет ранее назначенную встречу с Брамблом, она нарисовала маленькое грустное лицо — исследователи интерпретируют его как первое использование смайла членом королевской семьи.

Кроме того, по информации издания, на протяжении всей «теплой и заботливой» переписки Брамбл оказывал принцессе Уэльской моральную поддержку из-за кризиса, вызванного расставанием с принцем Чарльзом.

В ноябре 2020 года сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети фотографию принцессы Дианы на роскошной яхте. На кадре, датированном сентябрем 1990 года, принцесса Уэльская запечатлена на борту принадлежащей модному дому лодке T.M.Blue One. Она стоит на палубе с напитком в руке в компании Джамметти и болгарского князя, финансиста Кирилла Преславского.