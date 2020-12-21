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Личные письма принцессы Дианы о разводе продадут за миллионы рублей

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Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Roy Letkey / Reuters

Адресованные другу семьи личные письма о разводе матери британских принцев Уильяма и Гарри принцессы Дианы продадут на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что принцесса Диана и высший шериф Вестминстера лорд Роджер Брамбл (Roger Bramble) были поклонниками оперы и балета, совместно посещали театр и устраивали роскошные обеды. Как пишет издание, во время «теплой и заботливой» переписки Брамбл оказывал принцессе Уэльской моральную поддержку из-за кризиса, вызванного расставанием с принцем Чарльзом.

Так, в одном из писем, датированном 1993 годом, Диана назвала королеву Великобритании «боссом» и говорила о «мирских делах, связанных с грядущим разводом». Она также делилась с другом «ужасной неделей», которую пережила после публикации журналистом Эндрю Мортоном биографии, раскрывающей подробности ее попытки самоубийства.

В конце еще одного письма, где принцесса отменяет ранее назначенную встречу с Брамблом, она нарисовала маленькое грустное лицо — что теперь интерпретируется как первое использование смайла членом королевской семьи.

По информации Daily Mail, корреспонденция принцессы Дианы была обнаружена в тайнике, в комоде фермерского дома. В общей сложности 36 писем, написанных в период с 1990 по 1997 год, выставят на торги на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Их оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).

В ноябре сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети фотографию принцессы Дианы на роскошной яхте. На кадре, датированном сентябрем 1990 года, принцесса Уэльская запечатлена на борту принадлежащей модному дому лодке T.M.Blue One. Она стоит на палубе с напитком в руке в компании Джамметти и болгарского князя, финансиста Кирилла Преславского.

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