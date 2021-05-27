Принц Гарри ввел королеву в заблуждение

Принц Гарри ввел в заблуждение британскую королеву Елизавету II, чтобы получить разрешение на съемки документального проекта «Моя невидимая сторона». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Гарри и королева обсуждали готовящийся сериал еще в 2018 году. Королева одобрила его идею, полагая, что основной темой «Моей невидимой стороны» будет психическое здоровье бывших военнослужащих.

После выхода сериала оказалось, что он содержит новые выпады в адрес королевской семьи. Среди прочего, в нем принц Гарри рассказывает, что принц Чарльз допускал, чтобы его дети страдали, и обвиняет монархию и прессу в попытках очернить его жену Меган Маркл.

По словам источника Daily Mail, королева и принц Чарльз были ошеломлены новыми откровениями Гарри. «Это вопрос доверия, которое, честно говоря, в данный момент висит на волоске», — пояснил он.

В документальном сериале «Моя невидимая сторона», вышедшем на видеосервисе Apple TV+, принц Гарри рассказал Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.

Ранее сообщалось, что принц Уильям озадачен признаниями, которые Гарри сделал в сериале «Моя невидимая сторона». По его мнению, принцу следовало обсудить свои проблемы с родственниками в частном порядке, а не рассказывать о них всему миру.