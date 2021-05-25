Новые признания принца Гарри озадачили его брата принца Уильяма

Принц Уильям озадачен признаниями брата, который дал новое разоблачительное интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает Us Weekly.

По словам источника издания, Уильям считает, что принцу Гарри следовало обсудить свои проблемы с родственниками в частном порядке. Вместо этого тот рассказал о них всему миру в документальном проекте «Моя невидимая сторона», который вышел на видеосервисе Apple TV+.

«Разумеется, психическое здоровье — это серьезная проблема, но Уильям не может взять в толк, почему Гарри снова и снова подставляет собственную семью», — утверждает источник.

В документальном сериале «Моя невидимая сторона» Гарри рассказал Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.

Принцы поссорились, когда Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился. Эксперты выражали надежду, что отношения между братьями наладятся перед открытием памятника их матери принцессе Диане.