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Новые признания принца Гарри озадачили его брата принца Уильяма

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Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Принц Уильям озадачен признаниями брата, который дал новое разоблачительное интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает Us Weekly.

По словам источника издания, Уильям считает, что принцу Гарри следовало обсудить свои проблемы с родственниками в частном порядке. Вместо этого тот рассказал о них всему миру в документальном проекте «Моя невидимая сторона», который вышел на видеосервисе Apple TV+.

«Разумеется, психическое здоровье — это серьезная проблема, но Уильям не может взять в толк, почему Гарри снова и снова подставляет собственную семью», — утверждает источник.

В документальном сериале «Моя невидимая сторона» Гарри рассказал Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.

Принцы поссорились, когда Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился. Эксперты выражали надежду, что отношения между братьями наладятся перед открытием памятника их матери принцессе Диане.

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