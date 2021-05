Принца Гарри напугало возвращение в Великобританию

Принц Гарри признался, что боялся возвращаться в Великобританию на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

В интервью Опре Уинфри для документального сериала The Me You Can't See (Я, которого вы не видите) герцог Сассекский рассказал, что был «встревожен и напуган», возвращаясь домой в апреле 2021 года.

Принц Гарри боялся снова попасть в место, где он чувствовал себя «как в ловушке» под постоянным прицелом камер. Однако он сумел справиться с волнением благодаря навыкам борьбы со стрессом, которые приобрел во время работы с психологом. «Это, несомненно, облегчило переживания, но сердце все равно колотилось», — поделился воспоминаниями герцог Сассекский.

Принц Гарри также рассказал, что обратился к психологу около четырех лет назад по настоянию Меган Маркл, которая обратила внимание на его немотивированные вспышки гнева.

Ранее сообщалось, что принцы Гарри и Уильям по-прежнему не общаются и продолжают враждовать даже после похорон принца Филиппа. «Согласно моим источникам, на текущий момент они не общаются», — сказал в разговоре с журналистами главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл заявила, что после мартовского интервью Опре Уинфри, в котором герцог Сассекский критиковал королевскую семью, раскол между Гарри и Уильямом усилился.