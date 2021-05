Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем из-за смерти матери

Кадр: Apple+ Tv / The Me You Can't See / Global look press

Принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем и даже был готов попробовать наркотики, пытаясь заглушить боль от потери матери. Соответствующее заявление внук Елизаветы II сделал во время интервью Опре Уинфри в рамках их совместного проекта «Я, которого ты не видишь» (The Me You Can’t See), сообщает BBC News.

«За вечер пятницы или субботы я мог выпить столько, cколько люди выпивают за неделю. Я делал это не потому, что мне это нравилось, а потому что я пытался замаскировать боль», — приводит его слова телеканал.

Принц Гарри потерял мать в 1997 году, когда ему было 12 лет. По его словам, в детстве он был очень зол из-за того, что произошло с ней. К тому же, в последующие годы мало кто из его окружения обсуждал смерть принцессы Дианы, а королевская семья ожидала, что он самостоятельно справится с давлением прессы и душевными страданиями. Однако проблемы не исчезли со временем. По его словам, самым кошмарным временем в его жизни стал период с 28 до 32 лет. Все это время ему приходилось справляться с паническими атаками и сильной тревогой.

«Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось заставлять себя играть роль. Еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно находился в режиме "бей или беги"», — поделился Гарри.

Проект The Me You Can't See направлен на освещение проблем психического здоровья. В нем также появлялись такие знаменитости, как певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и другие. Принц Гарри выступил соавтором и исполнительным продюсером шоу вместе с Уинфри.