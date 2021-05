Известная телеведущая рассказала об изнасиловании родственником в детстве

Известная американская телеведущая Опра Уинфри рассказала, как в детстве была изнасилована двоюродным братом. О насилии со стороны родственника она поведала в новой программе принца Гарри The Me You Can't See, сообщает Daily Mail.

Впервые об ужасах взросления в семье она сообщала на шоу в 1986 году, но в общении с Гарри вспомнила подробности того периода. 67-летняя Уинфри пояснила, что в первый раз 19-летний двоюродный брат изнасиловал ее в девять лет. Ведущая расплакалась, описывая те события.

«Он насиловал меня в 9, 10, 11 и 12 лет. Тогда я не знала, что такое изнасилование. Я определенно даже не знала о существовании такого слова. У меня не было понимания, что такое секс, откуда берутся дети. Я даже не осознавала происходившего со мной. И я держала это в тайне», — сообщила Уинфри.

По словам ведущей, одно из воспоминаний о том периоде насилия связано с тем, как ее первый насильник, родной двоюродный брат, покупал ей мороженое после произошедшего. «И это стало чем-то, что я просто приняла как данность. Что девочке небезопасно в мире, полном мужчин», — заключила она.

Ранее Уинфри откровенно рассказала о том, как в детстве сталкивалась с проявлениями насилия в семье. По словам телезвезды, она была еще совсем ребенком, когда впервые пережила насилие. Так, она вспомнила неприятный эпизод с бабушкой, которая в качестве наказания отхлестала ребенка до кровавых мозолей.