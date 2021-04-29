Известная телеведущая откровенно рассказала о насилии в семье

Известная американская телеведущая Опра Уинфри откровенно рассказала о том, как в детстве сталкивалась с проявлениями насилия в семье. Как сообщает Daily Mail, о негативных событиях в период взросления она вспомнила в телешоу The Dr. Oz Show.

По словам телезвезды, она была еще совсем ребенком, когда впервые пережила насилие. Одним из самых травматичных опытов в ее жизни стало наказание, которому ее подвергла бабушка за то, что Уинфри опустила пальцы в ведро с питьевой водой из колодца.

«Я так играла с водой, и бабушка наблюдала за этим из окна. Я принесла ведро, а оно болталось, ведь я еще совсем маленькая девочка. И тогда бабушка сказала: "Ты играла с водой? Ты опускала пальцы в эту воду? Мы же пьем эту воду"», — вспомнила ведущая. Девочка соврала, что не делала этого. В ответ женщина заявила, что все видела, и начала бить внучку хлыстом.

По словам телезвезды, от хлыста на ее теле остались рубцы. Через некоторое время, в день воскресной службы в храме, один из них открылся и из раны начала сочиться кровь. «Платье постепенно окрасилось в кровавый цвет. Я чувствую боль за ту маленькую девочку», — заключила Уинфри.

Ранее Уинфри, состояние которой оценивается в 2,6 миллиарда долларов, напомнили о ее богатстве после того, как она заявила о привилегиях белых людей в современном обществе. Высказывание телеведущей вызвало шквал критики в соцсетях.