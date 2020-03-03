Популярная телеведущая упала во время речи о важности баланса в жизни

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри упала во время выступления в Лос-Анджелесе. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

В своей речи Уинфри говорила о важности баланса в жизни человека и рассказывала, как она обрела баланс для себя, но затем потеряла равновесие и упала. Телеведущая пояснила, что в случившемся виноваты ее туфли.

В комментариях к видео пользователи отметили, что ситуация была весьма ироничной: Уинфри рассуждала о балансе и потеряла его. Некоторые написали ведущей слова поддержки и выразили надежду на то, что после падения с ней все в порядке.

Другие пользователи не посчитали телезвезду достойной сочувствия. «Она споткнулась о свое огромное эго», — написала жительница Рио-де-Жанейро по имени Ману. А Кэтрин Кэртин из Лас-Вегаса посчитала, что произошедшее было «кармическим возмездием».

В конце 2019 года Уинфри заняла 20-е место в рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В тройку лидеров вошли канцлер Германии Ангела Меркель, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

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