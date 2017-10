Опра Уинфри заявила о готовности взять интервью у Вайнштейна

Американская актриса и телеведущая Опра Уинфри готова на определенных условиях взять интервью у продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки работавших с ним женщин обвинили в сексуальных домогательствах. При этом она опровергла информацию о готовности публично его поддержать. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает издание TMZ.

«Опра не говорила лично с Харви Вайнштейном. Кто-то из его представителей связывался с ней, чтобы узнать, согласна ли она побеседовать с ним. Она сказала, что согласна, но только для интервью с ним. На данный момент планов проведения такого интервью нет», — пояснил изданию представитель Уинфри.

При этом он отметил, что телеведущая может согласиться на интервью только в случае, если Вайнштейн пообещает «говорить чистую правду».

В то же время сам Вайнштейн не раз заявлял, что Уинфри звонила ему и обещала поддержать его, если продюсер выступит перед журналистами с заявлением относительно разгоревшегося вокруг него скандала.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Дело о домогательствах было открыто в 2004 году.

Перед этим сразу несколько работавших с Вайнштейном женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны. В частности, актриса Люсия Эванс обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу, а актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. На приставания также пожаловались Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейна уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Co 9 октября после появления статьи в New York Times. В публикации утверждается, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.