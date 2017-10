Кара Делевинь рассказала о попытках Вайнштейна соблазнить ее другой женщиной

Актриса Кара Делевинь рассказала о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Обращение артистки опубликовал в Twitter журналист The Huffington Post Яшар Али.

По словам Делевинь, когда она сотрудничала с Вайнштейном, тот пытался узнать о ее сексуальной ориентации. «Харви позвонил и расспрашивал меня, занималась ли я сексом с женщинами, с которыми появляюсь на публике, — поведала она. — Он заявил, что если я окажусь лесбиянкой или заведу отношения с женщиной, особенно публичные, то никогда не получу роль гетеросексуальной героини и не стану голливудской актрисой».

Позже Вайнштейн пригласил Делевинь в отель. В номере, рассказала артистка, находилась еще одна женщина, и продюсер предложил им поцеловаться. «После его слов она стала приближаться ко мне. Я вскочила, и спросила, знал ли он, что я умею петь. И начала петь... Я думала, что это исправит ситуацию», — отметила актриса.

После этого она попыталась выйти из номера, но Вайнштейн перегородил дверь и попытался поцеловать ее. По словам Делевинь, ей удалось остановить мужчину и выбраться из отеля.

Ранее в октябре продюсера обвинили в изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Люсия Эванс, а Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что он приставал к ним.

Вайнштейна уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Co 9 октября после появления статьи в New York Times. В публикации утверждается, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.

25-летняя Кара Делевинь снялась в таких фильмах, как «Бумажные города», «Отряд самоубийц» и «Валериан и город тысячи планет».