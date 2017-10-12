«Девушка Бонда» пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны Вайнштейна

Французская актриса Леа Сейду заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Обращение артистки опубликовано в газете The Guardian.

По словам Сейду, Вайнштейн пригласил ее в номер отеля, чтобы выпить. «Было сложно отказать, потому что он был таким влиятельным. Все девушки его боялись», — отметила она.

Артистка рассказала, что продюсер набросился на нее и попытался поцеловать. «Мне пришлось защищаться. Он огромный и толстый, поэтому я применила силу», — подчеркнула Сейду.

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11 октября актриса Кара Делевинь сообщила, что Вайнштейн пытался соблазнить ее другой женщиной. О приставаниях продюсера ранее в том же месяце также заявили Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. В то же время артистки Азия Ардженто и Люсия Эванс обвинили голливудского дельца в изнасиловании.

Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя компании The Weinstein Co 9 октября после секс-скандала.

32-летняя Леа Сейду снималась в таких фильмах, как «007: СПЕКТР», «Лобстер», «Отель "Гранд Будапешт"» и «Бесславные ублюдки».